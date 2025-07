Con seguridad atrás es distinto y Pumas ganó en la presentación de Keylor Navas

Hiram Marín

Si algo necesitaba Pumas era seguridad en la portería. Este viernes ante Querétaro esta llegó con Keylor Navas y eso le permitió a los universitarios poder ser más agresivos y derrotar 2-0 a un Querétaro que pareció nunca llegar al estadio.

En general se trató de un partido deficientes, lleno de fallas y Pumas fue el que aprovechó. Primero por conducto de Guillermo Martínez y posteriormente Jorge Ruvalcaba, vendría también la expulsión de Álvaro Angulo y aún con inferioridad numérica, Pumas no pudo ser alcanzado.

Y si bien el equipo de Efraín Juárez mejoró, no hay que echar las campanas al vuelo, pues realmente el rival no fue parámetro. Los Gallos no llegaron y en todo el partido Keylor Navas tuvo que exigirse en una jugada, aunque realmente no lo hizo al máximo, pues fue para descolgar un balón más o menos peligroso.

Keylor Navas está en forma y listo para jugar

Con este resultado, los universitarios consiguen sus primeros 3 puntos de la competencia, mientras que los de Benjamín Mora permanecen en el fondo de la tabla por 3 derrotas en el mismo número de partidos.