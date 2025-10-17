Con feria de Goles, Tigres se aferra a la clasificación directa

Redacción FOX Deportes

Tigres logró una victoria contundente por 5-3 sobre Necaxa en el Estadio Universitario, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

La destacada actuación de Juan Brunetta, autor de tres goles, fue clave para el triunfo felino. Además, Ángel Correa también contribuyó con un tanto, lo que consolidó el dominio ofensivo de Tigres.

Gran noche de futbol en el Volcán y nos quedamos con el triunfo.@CEMEXMx #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/KKyg2IXAbO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 18, 2025

Por parte de Necaxa, Diber Cambindo y Ricardo Monreal marcaron los goles del equipo visitante.

Con este resultado, Tigres se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones, consolidando su lugar en la zona de clasificación directa a la Liguilla. Por otro lado, Necaxa continúa en la parte bajaa, lo que complica su situación para acceder a la fase final del torneo. La victoria de los felinos refuerza su aspiración al título y su consistencia en el torneo.

La destacada actuación de Brunetta fue fundamental para el triunfo de Tigres, demostrando su capacidad goleadora y su importancia en el esquema del equipo. Su hat-trick no solo aseguró los tres puntos, sino que también evidenció su crecimiento y adaptación al fútbol mexicano.

Con este triunfo, Tigres sigue demostrando su solidez y ambición en el torneo, mientras que Necaxa deberá replantear su estrategia para mejorar su rendimiento y aspirar a una mejor posición en la tabla. La competencia se intensifica, y ambos equipos buscarán cerrar la fase regular con buenos resultados.