Clásico o no, Cruz Azul y Chivas se juegan mucho pese a ya estar reclasificados

Dicen que es un clásico y cumple con casi todo para serlo: son dos de los equipos más populares, ganadores y encima, históricamente tienen muchos empates.

Pero sea una rivalidad de verdad o no, hay mucho en juego entre Cruz Azul y Chivas. Y es que, aunque los dos tienen su destino anclado a la reclasificación (no más y no menos), este duelo será clave para ver que club recibe o visita en la siguiente ronda. Incluso, no es descabellado pensar que ambos conjuntos podrían reencontrarse el próximo fin de semana, en la disputa por un pase a cuartos de final.

Aquí la comparación total entre estos dos históricos de cara a su duelo por la Jornada 17: