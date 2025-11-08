Cierre magistral de Tigres y está listo para la Liguilla

Redacción FOX Deportes

Tigres cerró la fase regular del Apertura 2025 con una victoria 3-1 sobre Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, resultado que le dio boleto directo a la liguilla. Los visitantes sorprendieron con un gol de João Pedro al minuto 6, pero los felinos reaccionaron con orden y contundencia ante su público.

Ángel Correa igualó al 30’ con un disparo preciso dentro del área y encendió el ánimo en el “Volcán”. En la segunda mitad, Marco Farfán adelantó a Tigres al 56’, y Diego Lainez puso cifras definitivas al 73’, sellando una actuación dominante del conjunto regiomontano en su casa.

Con el triunfo, Tigres alcanzó 33 puntos, con nueve victorias, seis empates y una sola derrota, confirmando su posición entre los cuatro mejores del torneo. Atlético de San Luis se quedó con 16 unidades y fuera de los puestos de play-in, cerrando una campaña marcada por la inconsistencia.

Bajo la dirección de Guido Pizarro, los felinos llegan encendidos a la liguilla, con ofensiva efectiva y solidez en todas sus líneas. En Monterrey, la noche fue redonda: tres goles, remontada y una afición que vuelve a ilusionarse con otro título del equipo universitario.