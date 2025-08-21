Chivas, sin 'Chicharito', sin Alan Pulido y con mucha presión ante 'Xolos'

Enrique Gómez

¿Será momento de perdonar a ‘Chicharito’ Hernández? Chivas es una de las peores ofensivas del torneo y si a eso le sumamos que tiene castigado a su goleador histórico y que Alan Pulido sufrió una lesión muscular, no hay muy buenos augurios para el partido ante Tijuana.

El Guadalajara llega al partido por la Jornada 6 de la Liga MX con dos derrotas consecutivas (tres en los cuatro partidos que lleva del torneo) y mejor será recomponer el camino en el Estadio Caliente (donde solo ha perdido en uno de sus últimos cinco partidos), pues nadie quiere descubrir si el proyecto de Gabriel Milito es lo suficientemente fuerte como para aguantar tres derrotas consecutivas.

Pero ¿por qué no está convocado Javier Hernández?

Aunque la directiva nunca hizo oficial qué tipo de castigo ordenaría contra el futbolista por los comentarios sexistas que hizo en redes sociales, trascendió que el club le dio cuatro juegos de suspensión y el último de ellos sería justamente el de esta noche en la frontera con Estados Unidos.

En realidad, no es que el equipo extrañe demasiado a un delantero que apenas ha hecho dos goles desde que llegó al equipo rojiblanco hace un año y medio, pero con la lesión de último minuto de Alan Pulido (que tampoco ha deslumbrado desde que volvió al equipo el torneo pasado), el Guadalajara llega a este encuentro solo con dos centros delanteros, los jóvenes Armando González y Teun Wilke.

Chivas tiene cinco goles en el torneo y los autores son Santiago Sandoval, Cada Cowell y Armando Gonzalez (dos anotaciones), además de un autogol. Lo más preocupante es que el equipo solo ha hecho gol en dos encuentros, en el otro par de ha ido en ceros.

Urge ayuda en el ataque y aunque ‘Chicharito’ no ha ayudado mucho, la idea de pagarle para que non esté en la cancha debe ser muy frustrante para la institución.