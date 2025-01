Chivas, con lleno ante Tigres, pero sin Alan Pulido

Tal vez entonces para la Jornada 4…

A Chivas le urge un delantero desde la pretemporada, pero lo cierto es que el equipo tardó demasiado en fichar a Alan Pulido y como consecuencia, el delantero tampoco jugará contra Tigres.

Se esperaba que su registro público en la página de la Liga MX fuera indicativo de que el jugador estaba listo para debutar, pero el atacante no saldrá ni a la banca para el duelo de esta noche en el Estadio AKRON. Una lástima, pues el ‘Rebaño’ necesita toda la ayuda posible para vencer al único equipo que ha ganado sus dos partidos hasta ahora; sin embargo, deberá arreglarse con lo que tiene.

Al menos ‘Chicharito’ Hernández completó su primer partido de la campaña el pasado fin de semana contra Necaxa y aunque eso no es una garantía de goles (en ya tres torneos con el ‘Rebaño’ Hernández solo tiene un gol), al menos sí tiene un líder y un atacante que de categoría.

¿Qué pasa con Alan Pulido?

El Guadalajara no ha reportado una lesión muscular como tal (como informaron algunos medios), por lo que lo más probable es que el delantero de 33 años simplemente aún no esté en forma para debutar. Su cuerpo no está 100% listo para soportar un partido y arriesgarlo sí podría provocar una lesión.

Tal vez si el Guadalajara se hubiera decidido antes a ficharlo, el futbolista (que apenas tiene tres semanas trabajando) habría podido hacer la pretemporada y estar listo para disputar este partido. Habría sido poético que Pulido debutara con su exequipo contra su otro exequipo, al cual le anotó gol para ganar la final del Clausura 2017.

El equipo de Óscar García llega a este partido con un triunfo y una derrota en sus primeros dos partidos de la Liga MX, por lo que buscará volver a poner en positivo el torneo y llenarse de buenas sensaciones con una victoria ante el incipiente líder del Clausura 2025.