Chicharito se salvó de una lesión que lo hubiera condenado al retiro

A unas días de que arranque la actividad del torneo Apertura 2024 de manera oficial, Javier ‘Chicharito’ Hernández ha revelado en sus canales digitales, que estuvo cerca de sufrir una lesión que le hubiera condenado al retiro.

En una sesión en vivo en su canal, el delantero del Guadalajara contó a sus seguidores que previo al viaje de pretemporada que el equipo tapatío realizó a Zacatecas, sufrió una dura lesión, producto de una barrida accidental.

“Tuve un esguince en el ligamento colateral medial de mi rodilla izquierda. Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Por eso no pude ir a Zacatecas, me pasó en el penúltimo día de la pretemporada en Cancún. Fue un accidente, pero afortunadamente el trabajo que llevo haciendo complementario para que mi cuerpo esté alineado y funcional ayudó para que la rodilla no sufriera tanto. Me salvé. Si me vuelvo a lesionar la rodilla así yo me retiro, no creo estar otros ocho meses recuperándome y menos a esta edad”, confirmó el delantero del Chiverío.

Javier Hernández se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en la temporada 2023 de la Major League Soccer, cuando defendía los colores del LA Galaxy.

Su lesión le costó varios meses de ausencia y nunca logró recuperar el nivel goleador con el equipo de Los Angeles.

Ahora, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ha asegurado que queda ‘Chicharito’ para rato y se declara listo para ir por su revancha con las Chivas en este Apertura 2024.