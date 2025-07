'Chicharito' Hernández "lamenta" la confusión, pero no se disculpa

Redacción FOX Deportes

Después de que la Federación Mexicana de Futbol sancionara a Javier Hernández por la serie de videos que publicó con comentarios sobre las mujeres, el jugador ha roto el silencio.

‘Chicharito’ emitió un mensaje en sus redes sociales tras la polémica que ha generado y aseguró que “nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”.

Si bien el delantero agradeció “de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas”, no ofreció expresamente una disculpa.

Lo que sí dijo es que está “comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad”.

La serie de videos que comenzó a publicar a mediados de julio ha generado controversia en México y han sido tildados como machistas y misóginos.

Deportistas, influencers y políticos han increpado al futbolista, quien además fue sancionado por Chivas y Puma.

El mensaje íntegro, a continuación: