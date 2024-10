'Chicharito' Hernádez se acepta como "el villano" de Chivas

Un villano y un futbolista en mal nivel, así se acepta y se identifica ‘Chicharito’ Hernández... ¿sarcásticamente?

El jugador de Chivas cree que la prensa le ha creado una fama de mal compañero, de un agente tóxico en el vestidor y cansado de pelear contra los críticos, el delantero ironizó y aceptó con sarcasmo ser “un asco”, pues “la prensa siempre tiene razón”. Así reaccionó el delantero de 36 años ante la pregunta directa de un usuario acerca de cómo se relacionaba con sus compañeros en el equipo rojiblanco.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa, ¿cómo?”, recapituló Javier en un video en vivo a través de sus redes sociales.

"SOY EL VILLANO EN UNA HISTORIA MAL CONTADA".

“Lo voy a adoptar: soy el villano de una historia mal contada”, dijo ante la descripción de un seguidor.

Dejando de lado las bromas, Javier hizo un análisis honesto de lo que ha sido su regreso al Guadalajara desde el Clausura 2024 y hasta la fecha, donde se encuentra en medio de otra lesión muscular

“En el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una Semifinal, Chivas llegó a una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar estoy seguro”, comentó Javier, quien ya ha pasado más partidos fuera de la convocatoria que dentro del campo de juego.

‘Chicharito’ volvió a Chivas a principios de año en medio de una súper producción y campaña, pero además del gol que le hizo al Puebla, este monólogo en redes sociales, ha sido de lo más relevante en su regreso.