Carlos María Morales promete un Toluca más agresivo

El uruguayo Carlos Morales aseguró este viernes que en su nuevo cargo como entrenador interino del Toluca de apostará por un futbol más directo que el de su antecesor, Ignacio ‘Nacho’ Ambriz.

“Lo que me gusta es el ataque directo, entonces vamos tener variantes. Yo creo que por la calidad que tienen los jugadores, van a entender rápido muchas cosas. No voy a quitar lo que hacen como la tenencia de pelota, pero sí me gusta ser más directo a la hora de atacar al rival”, explicó en su presentación como el timonel de los Diablos Rojos.

Nuestros Diablos Rojos sostuvieron su primera práctica bajo las órdenes de Carlos María Morales como entrenador, este jueves en las Instalaciones de Metepec.



Morales, de 53 años, era el estratega de la filia Sub-23 del Toluca, cuando fue elegido para reemplazar a Ambriz, quien salió de la institución el miércoles pasado de una forma sorpresiva.

El uruguayo tomó el mando del equipo, por el que jugó en su etapa como futbolista, con sólo cuatro jornadas restantes en la fase regular del torneo Apertura 2023.

Los Diablos ocupan el octavo lugar de la clasificación con 18 puntos, a tres de empatar a las Chivas del Guadalajara, que en el sexto escalón tienen el último boleto directo a los cuartos de final.

“Para mí, Nacho es el técnico que maneja mejor la pelota en el futbol mexicano y así lo fue durante los últimos tres años en Toluca, eso no lo vamos a perder. Vamos a cambiar algunas cosas, como el juego directo porque los rivales casi siempre se meten atrás para jugar al contragolpe. Ahora el trabajo será convencer a los jugadores”, señaló el antiguo delantero.

Morales, dos veces ganador del título de liga como jugador del Toluca, admitió que el nombramiento fue sorpresivo y ahora su objetivo será aprovechar la oportunidad.

El primer duelo del oriundo de Montevideo será este domingo en la decimocuarta jornada del Apertura 2023, en la que el Toluca recibirá al San Luis.

“La oportunidad de estar acá es un sueño que tiene toda persona que trabaja en una institución. No me pasaba por la mente lo que se me presentó, pero la vida me ha enseñado que las oportunidades se presentan cuando menos las esperas. Tengo que estar listo”, expresó el antiguo futbolista del River Plate uruguayo.

A pesar de contar con poco tiempo para trabajar, Morales afirmó que su objetivo es buscar el undécimo título en la historia del Toluca, que consolidaría al equipo en el tercer lugar de los más ganadores de México.

"Siempre digo que si le tiras a lo más alto, puedes llegar a lo más alto. Si te conformas con lo poco no va a haber exigencia. Tuve una buena plática con los jugadores, con algunos hablé individualmente y están comprometidos entonces trataremos de hacer bien las cosas. Esta institución siempre tiene que ir por el campeonato", sentenció el uruguayo.