Carlos González, víctima de la altísima exigencia de Juan Carlos Osorio

Carlos González, delantero paraguayo de calidad probada en la Liga MX, ha sufrido en este Apertura 2024 mexicano para hacerse de un lugar en el cuadro titular del colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador del Tijuana.

González ha disputado siete partidos en el torneo local, solo cuatro de inicio, con un gol, a pesar de que desde su llegada al Tijuana, en el Apertura 2023, era un fijo en los esquemas de Miguel Herrera, su antiguo estratega.

“El profe Osorio nos ha inculcado una metodología de trabajo alto en materia de rendimiento. El jugador que no esté al ciento por ciento en condición física no juega y me di cuenta de que físicamente me faltaba y empecé a trabajar duro en los entrenamientos”, añadió.

Los Xolos, cuartos en la clasificación del Apertura, visitarán este sábado al Toluca, tercero, en un juego de la séptima jornada que podría mandar al ganador al primero o segundo escalón de la tabla.

“Ante el Toluca hay que partir desde el orden. Jugar de visita no es lo mismo que jugar de local. Enfrentaremos a un rival sobresaliente, que nos dará un parámetro para saber en dónde estamos parados y defender la idea del profe”.

El paraguayo de 31 años aceptó que en este mercado de fichajes pudo abandonar al Tijuana, luego de recibir ofertas del Juárez y el Corinthians brasileño.

“Ambos equipos mostraron un interés real. Juárez no me interesaba, no tenía necesidad de emigrar, uno está cómodo y comprometido en este club. El Corinthians se acercó en estos últimos días antes del cierre de pases, estuvo cerca, pero mi idea tampoco era dejar tirado a Tijuana”, sentenció.