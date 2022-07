Brian Lozano estuvo a punto de huir de Santos, pero Guillermo Almada lo salvó

Desde que Brian Lozano mandó ese extraño mensaje en redes sociales tras la derrota de Santos el fin de semana, se sabía que algo estaba por suceder y este día fue su último en Torreón.

Después de haber perdido su pasión por el futbol, como lo expuso claramente en redes sociales, el delantero uruguayo será cedido al Peñarol de su país, pues los temas personales lo han rebasado y necesita un cambio de vida para reencontrarse consigo mismo y darle tranquilidad a su familia.

“Me llevo muchas cosas buenas, el cariño de la gente, una hija hermosa, grandes amigos, pero hoy no estoy viviendo un momento muy bueno que digamos. Sé que hay personas que no lo entienden, pero esto va más allá de lo futbolístico y no es de ahora. Hace tiempo me quise ir a Uruguay sin decir nada y Guillermo Almada habló dos horas conmigo y me detuvo de no cometer un error”, dijo.

🚨✈️🥚 #BrianLozano ya viaja rumbo a Uruguay

*Resignó al 70% de su salario

*Rechazó una oferta de la MLS

Su objetivo es recuperarse mentalmente cerca de su familia.

Ahora Almada no está en Santos y el ‘Huevo’ tampoco.

Eso sí, Lozano no está negado en regresar al club albiverde en un futuro, pero antes debe reagruparse.

“Primero pienso en recuperarme yo, en volver a disfrutar del futbol, que es lo que me gusta hacer, pero no cierro las puertas a nada y menos al club que yo amo que es Santos Laguna”, agregó el futbolista de 28 años, autor de 27 goles en cuatro años con el conjunto coahuilense.

Las lesiones frenaron de golpe el gran momento que estaba teniendo Lozano hace unos torneos y aunque el futbolista ya ha sanado físicamente, al parecer tiene otro tipo de heridas.