Avión privado y luego helicóptero; así llegará 'Chicharito' Hernández

En avión privado desde Los Ángeles y después en helicóptero. ‘Chicharito’ Hernández no es un jugador cualquiera y su llegada a Chivas no será para nada común, pues abandonará el aeropuerto como agente secreto.

Javier llegará a Guadalajara este día (viernes 26 de enero), pero por más ansias que tenga la afición rojiblanca, quizá lo mejor sea no acudir al aeropuerto, pues el jugador no saldrá de las instalaciones a pie, por lo que el público no podrá pedirle autógrafos, ni siquiera sacarse una fotografía o vitorearlo.

De acuerdo con el diario Récord, Hernández llegará en vuelo privado a ‘La Perla de Occidente’ y a diferencia del resto de los jugadores no será trasladado vía terrestre, sino que abordará un helicóptero en uno de los hangares del aeropuerto y así se movilizará hacia su siguiente destino.

Previniendo la locura que destara el arribo de ‘Chicharito’ para finalmente volver a integrarse a Chivas luego de casi 14 años fuera, la directiva rojiblanca organizó una movilización como de película.

Hernández regresa a Chivas luego de haber jugado en equipos como Manchester United o Real Madrid, además de unas temporadas en Los Angeles Galaxy. El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana será presentado la noche del sábado en el Estadio AKRON en lo que promete ser toda una fiesta de bienvenida, acorde a quien es el canterano más importante en la centenaria historia de Chivas.

Amaury Vergara y compañía han tirado la casa por la ventana pese a que ‘Chicharito’ no debutaría sino hasta marzo.