Aunque no lo parezca, "todo jugador mexicano quiere estar en América"

Ya sea por el trabajo en la semana como dice el técnico, por sus errores en los últimos partidos o por la presión de la afición, América mandará a la banca a Óscar Jiménez para el duelo contra Tigres.

El técnico Fernando Ortiz confirmó el cambio en la portería, por lo que Luis Ángel Malagón jugará su primer partido oficial con la camiseta azulcrema en el duelo por la Jornada 11 del Clausura 2023.

¿Cómo está el equipo azulcrema al interior tras la goleada en casa contra Pachuca y todas las críticas?

“Mañana inicia Ángel. El ambiente está bien. Cuando vienes de una derrota existe incertidumbre, pero yo no tengo dudas. Fue una derrota que no esperábamos, fue un duro golpe pero el ambiente está bien y sabemos que enfrentaremos un gran rival”, comentó Ortiz respecto al duelo en Nuevo León.

“Ángel es un jugador más en la plantilla. Oscar no lo ha hecho mal, pero Ángel tiene posibilidades de jugar. Ellos saben que diario me demuestran quien quiere estar. No soy de decir cuándo van a iniciar porque y porque no inician. Saben que en la semana pueden competir”, agregó acerca de sus arqueros.

Aunque América es el equipo más ganador de la Liga MX y una de las mejores plantillas, Tigres fue quien terminó repatriando a Diego Lainez, pese a que el club azulcrema también lo intentó, aun así el estratega cree que el club azulcrema sigue siendo el más prestigioso del futbol mexicano.

“Todo jugador mexicano siempre quiere jugar en un club como América. Los billetazos quedan de lado cuando tocan el silbato de inicio de partido. Ahí se ve el valor y la jerarquía de la playera que se viste. Estoy orgulloso de los jugadores que tengo y de la plantilla con la que cuento”, aseguró.

¿Podrá afianzarse Malagón en la portería o habrá más rotaciones? Por lo pronto su aventura inicia en el ‘Volcán’.