Aunque no lo crean, Chivas está a un solo partido de superar a Pumas

Se dice que Pumas está teniendo un buen torneo, pero si no le gana a Chivas este fin de semana saldrá de los seis primeros lugares, o sea, de la zona de avanzada a cuartos de final del Apertura 2024. Lo peor para Universidad es que no es favorito en el Estadio AKRON, en realidad, nunca lo es, pues no gana en este estadio desde 2018.

Si Pumas empata, podría ser rebasado fácilmente por el San Luis (7°) y si pierde, inevitablemente será desbancado por Chivas (8°), pues lo empatará en puntos, pero con mejor diferencia de goles.

Así llegan ambos equipos para su duelo por la Jornada 14 del Apertura 2024: