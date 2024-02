Aún hay atlistas que respetan a Andrés Guardado, como Luis Reyes

A muchos rojinegros se les cayó un ídolo por las últimas decisiones de Andrés Guardado. No solo volvió a la Liga MX para jugar con León, sino que recientemente participó en un video de redes sociales donde celebró desde su casa la derrota del Atlas, algo que seguramente nunca pensó hacer en su vida.

Aun así, el canterano de los ‘Zorros’, Luis Reyes, destacó al ‘Principito’ y reconoció que le hubiera gustado tenerlo como compañero en el Atlas, pero los caminos del futbol a veces son crueles e inexplicables.

“Me hubiera gustado estar con Andrés (Guardado), un gran jugador y una gran persona que me tocó estar con él en Selección, es un tipo con una trayectoria increíble, pero son cosas del futbol que no sabe porque se dio o porque no se dio. Simplemente es una cosa personal de él y ahora que tomó la decisión de estar en otro equipo, es respetable ya que tiene que ver por su familia”, opinó el ‘Hueso’ Reyes.

El último gol de Andrés Guardado en la #LigaMX fue ante el @ClubAmerica, defendiendo el escudo del @AtlasFC en el 2007; hoy podría enfrentarse a las Águilas con @ClubLeonFC 🦁 pic.twitter.com/cIGQQMg3yF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 10, 2024

Atlas buscó a su canterano para que volviera a la institución en 2019, pero él quiso seguir en Europa; un par de años después, él se acercó al club por vía de su representante, pero el proyecto deportivo contemplaba a otros jugadores. Ahí se dio un rompimiento imposible de zurcir. El sueño de Andrés por vivir una segunda etapa en el club de sus amores se esfumó.

Hasta hace unos días, un sector de seguidores atlistas le seguía teniendo consideración a Guardado, pues no era culpable del rechazo de la directiva rojinegra, pero cuando apareció en las historias de Instagram de su esposa festejando el gol con el que León venció al Atlas, el desencantó se hizo total, pues el veterano estuvo dispuesto a aparecer públicamente yendo en contra del equipo que lo vio nacer como jugador y de romper lazos con 'la fiel'.

Muchos se quedaron con las ganas de ver al ‘Principito’ con la rojinegra: el 'Hueso' Reyes y quizá hasta el mismo Andrés.