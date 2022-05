¿Atlas es el equipo de moda? Hasta 'Canelo' Álvarez quiere apoyar al 'Zorro'

Después de un título, una final y una historia de fracasos que está cambiando, Atlas se está convirtiendo en el equipo de moda del futbol mexicano y ahora hasta el ‘Canelo’ Álvarez quiere apoyarlos.

El gran boxeador mexicano, quien recientemente confirmó su tercera pelea contra Gennady Golovkin, anunció su torneo No Golf, No Life, donde también aprovechó para emitir su deseo por alentar a los Rojinegros en la final de ida ante Pachuca en el Estadio Jalisco.

“Si me invita Eddy, ¿por qué no?, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas”, comentó Álvarez, quien poco a poco fue adquiriendo el gusto por los Rojinegros, luego de que su entrenador Eddy Reynoso, es un conocido aficionado del club, en donde incluso el ‘Canelo Team’ ha dado pláticas.

De acuerdo con el diario Récord, Atlas ya invitó al multicampeón mexicano para que sea parte de la final de ida en el Estadio Jalisco (26 de mayo), donde el equipo de Diego Cocca espera lograr un resultado que lo acerque el bicampeonato.