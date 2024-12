Atlante, otra vez fuera de la Ciudad de México; jugará en Morelos

No quedaron muy claras las razones, pero Atlante deberá marcharse de la capital y la directiva del club responsabiliza al Estadio Ciudad de los Deportes, pues no supo responderle ni serle leal al equipo.

El histórico club, que desde hace más de 10 años milita en Segunda División (antes Ascenso MX y hoy liga de Expansión) anunció que a partir del 2025 jugará sus partidos como local en el Estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz, inmueble ubicado en Zacatepec, Morelos, a unas dos horas de la Ciudad de México.

“Nosotros llegamos cuatro años antes (que Cruz Azul y América); ese estadio estaba muerto, el Atlante vino a darle vida, tanto así que hicimos muchos arreglos para que estuviera lo mejor presentable y hasta nos dejaban hacerlo. Claro que hay molestia porque no se respetó a la institución, un club que va a cumplir 106 años”, dijo Emilio Escalante, presidente Atlante, en entrevista con FOX Sports México.

¡El Estadio Agustín Coruco Díaz será un orgullo para el Club Atlante y para los morelenses, escribiremos nuevas historias en el fútbol mexicano!#UnidosXElFutbol#PotrosDeHierro pic.twitter.com/DBg1Stp5Q2 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) December 6, 2024

En los ‘Potros’ hay molestia por la falta de atención por parte de las autoridades del inmueble, ahora que albergan los partidos de América y Cruz Azul, dos equipos grandes de la Primera División que tuvieron que buscar nueva ‘casa’ debido a los trabajos de remodelación en el Estadio Azteca.

“No había cabida ya para el Atlante, aunque hoy en día todavía contamos con un contrato que no se respetó en ningún sentido. No sé de quién haya sido la responsabilidad, si de las autoridades o de los administradores del estadio. Yo tengo fe en que Atlante pronto esté en primera división, que por fin se abra un espacio para nosotros; lo he luchado y voy a seguir, no voy a bajar los brazos”, agregó.

Tras más de 10 años en Cancún, Atlante regresó a la Ciudad de México en 2020, sin embargo, el ‘Equipo del Pueblo’ volverá a jugar fuera de su ciudad natal, por lo menos durante todo el 2025.