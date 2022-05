Así son las nuevas camisetas de Toluca que robaron; algunas estaban a la venta

Un penoso comunicado el que tuvo que redactar Toluca a inicios de esta semana: el lote completo de sus nuevos uniformes fue robado, por lo que se retrasará la entrega de las nuevas camisetas.

Pero lo peor es que las nuevas camisetas ya están a la venta en diferentes mercados informales, tanto en línea como en tiendas físicas. Es decir, los mismos uniformes que fueron robados ya se encuentran a la venta e incluso dentro de las bolsas oficiales de la marca Under Armour.

Mientras se persigue este delito, así como a quienes están vendiendo los productos, lo cierto es que ya podemos conocer los nuevos jerseys del equipo ‘choricero’. La playera local llama la atención por su aire retro y lo limpio de su diseño. Roja completamente, un elegante cuello en ‘v’ en blanco y un escudo sin bordes, mientras que el modelo de visitante es negro y con elementos coloridos del Día de Muertos.

Vendo la nueva jersey de los Diablos Rojos Del Toluca 2022-2023.

Tenemos hasta 300 camisetas disponibles.

Dm por precio. pic.twitter.com/K36ivYhzMA — Dr.Bigo (@ChokoBigo) May 31, 2022

Se han filtrado Playeras/Jersey de #Toluca @TolucaFC para el próximo torneo de #LigaMX. Cuál de las siguientes es de su agrado? Los colores tradicionales 👍. #DiablosTwitteros pic.twitter.com/HBaALi7O8p — Jorge Sanz (@JorchSanz) May 25, 2022

Por la ausencia de patrocinadores, el escudo sintetizado en blanco y el cuello retro, lo cierto es que la camiseta local del Toluca podría ser una de las mejores en la a próxima temporada.

“Mientras tanto, les solicitamos atentamente que, si ven productos a la venta del Toluca FC en canales no autorizados u oficiales, los denuncien, ya que los mismos no tienen autorización para comercializarlos”, la última parte del comunicado donde los ‘Diablos Rojos’ anunciaron que la mercancía y los uniformes del club no pudieron ser entregados debido al robo del contenedor.

Por cierto que la mayoría de las publicaciones de venta de la nueva camiseta han sido retiradas.

¿Podrá ser que para cuando inicie el torneo los futbolistas tengan que usar ropa genérica mientras algunos aficionados portan la nueva ropa en el Estadio? Ya lo veremos a principios de julio.