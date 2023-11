Así quedó la Liguilla del Apertura 2023

Quedó definida la Liguilla del torneo Apertura 2023 luego de que la fase regular del torneo llegara a su final tras el partido entre León y Bravos de Juárez.

Con la victoria de León, los Panzas Verdes lograron el último boleto a los Play In para dejar sin posibilidad de Liguilla a los Tuzos del Pachuca.

América y Monterrey, que quedaron ubicados en la primera y segunda posición de la Liga MX, esperan a los ganadores del Play In para conocer a sus rivales en los cuartos de final.

Solo Chivas, Tigres, Puebla y Pumas saben los cruces que tendrán que librar en los cuartos de final.

De esta manera quedó consolidada la liguilla del torneo Apertura 2023.

Play In

· Atlético San Luis vs. León

· Santos vs. Mazatlán

Cuartos de final

· Pumas vs. Chivas

· Tigres vs. Puebla

· América vs. Ganador 1 de Play In

· Monterrey vs. Ganador 2 de Play In