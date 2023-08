Apenas volvió y ya le piden el bicampeonato de goleo a Henry Martín

Apenas volvió a los entrenamientos, pero la exigencia en América es tal que el dueño del equipo ya le pidió a Henry Martín que repita el campeonato de goleo conquistado el torneo pasado.

Esta semana ‘La Bomba’ regresó a entrenar y aunque no está considerado para ver minutos en el duelo de esta noche frente a Necaxa y pese a que no hay certeza de para qué fecha André Jardine podrá contar con el yucateco, el dueño del equipo Emilio Azcárraga le hizo la encomienda al delantero, no sin antes agradecerle por lo hecho a nivel clubes y de Selección Mexicana, con el título de Copa Oro.

“Me da gusto verte mejor, recuperado, gracias por la labor incansable no nada más para el Club América, sino para la Selección Mexicana al no haber tomado el descanso, aquí se valora”, comentó Azcárraga en un evento de beneficencia en Coapa, donde Henry Martín fue uno de los embajadores. “Ya te queremos ver de titular y aunque llegues un poco tarde ojalá se nos haga el campeonato de goleo otra vez”.

Henry tuvo una lesión muscular en la pierna derecha durante la Leagues Cup y aunque el pronóstico inicial indicaba varios días más de baja, América presumió que su capitán ya empezó a entrenar.