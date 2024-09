Apaguen las antorchas, Pumas no va a despedir a Gustavo Lema

No se puede despedir a un entrenador por dos malos partidos, mucho menos en un equipo como Pumas donde las opciones de cambio son pocas e indemnizar a un entrenador no es para nada viable.

Gustavo Lema se quedará en Universidad. Él lo sabe y los jugadores también, así que no queda más que trabajar con lo que se tiene y esperar que el equipo vuelva a dar resultados, como a principios de torneo.

De acuerdo con el periodista Miguel Arizpe, Pumas no contempla un cambio de entrenador por ahora. O sea, estas derrotas consecutivas ante Atlas y Tigres no han golpeado el proyecto deportivo ni tampoco han asustado a los directivos, pues tampoco se trata de abrir la cartera a la primera alerta de resultados.

La afición ha exigido el despido del entrenador que quedó en lugar de Antonio Mohamed. Lema no tenía ninguna experiencia como estratega formal y cuando un técnico no tiene ese respaldo, es mucho más fácil que se le critique, se ponga en duda su capacidad o que empiece a perder el apoyo de la gente.

Pero el público debe tener paciencia, pues a menos que los resultados empeoren drásticamente (cosa que seguramente no desean), Lema se mantendrá, después de todo, Universidad no empezó mal el campeonato (tres victorias y un empate) y aunque en la Leagues Cup no le fue bien, no es parámetro, pues ningún club mexicano lució.

Pumas llega al parón de Fecha FIFA con 10 puntos, seis menos que el líder Cruz Azul y a cuatro unidades del pódium.