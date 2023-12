Antonio Mohamed deja de ser técnico de Pumas

El técnico argentino, Antonio Mohamed dejó de ser técnico de los Pumas de la UNAM una vez consumada la eliminación del equipo auriazul en la Liguilla del Apertura 2023.

Edgar Jiménez, reportero de Fox Deportes, adelantó la decisión del ‘Turco’, quien después oficializó su decisión en conferencia de prensa.

"Quiero agradecer a la dirección de Pumas y a la afición. He tomado la decisión de dejar el cargo por motivos personales luego de que la directiva me pidiera continuar con el proyecto", detalló Mohamed, quien dejó en claro que no hay otra oferta proveniente de ningún otro equipo.

La presidencia del club universitario quiere darle continuidad al proyecto de Mohamed, por lo que determinó que su lugar sea ocupado por su exauxiliar y mano derecha, Gustavo Lema.

“Entiendo perfectamente las razones de Antonio y entiendo muy bien que uno necesita tranquilizarse y recargar baterías para ver un futuro. Respeto tu decisión y confío en que la consecuencia que será que Gustavo esté al frente, nos permitirá continuar con el camino de progreso que se inición con Antonio”, detalló Miguel Mejía Barón.

Pumas llegó hasta semifinales en el torneo Apertura 2023, donde fue eliminado por Tigres tras perder 2-1 en el marcador global.

En total, Antonio Mohamed dirigió en 19 partidos a los Pumas, donde dejó un balance de 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Antonio Mohamed sonó hace una semanas atrás para hacerse cargo de la dirección técnica de Boca Juniors.