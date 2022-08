Andrés Lillini no abandona el 'barco' de Pumas

A pesar del desastre vivido en Ciudad Universitaria, donde Pumas fue vapuleado 5-1 por Santos, Andrés Lillini no dejará el banquillo auriazul a pesar de que las críticas le han encaminado a tomar esa decisión.

Ha sido un torneo muy complicado para Andrés, quien parece haber perdido la brújula de este equipo que hoy, más allá de mostrarse fortalecido con la llegada de Dani Alves, parece haber quedado trastocado en la parte anímica y deportiva.

Sin embargo, en la cabeza de Andrés Lillini no piensa en abandonar el barco universitario pues para él, esta sería la decisión más fácil de tomar en una época de crisis, algo que no va, ni con su estilo, ni con su personalidad.

“No soy un ignorante, un desalmado ni un mercenario. No me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar al equipo a la deriva. Lo más fácil es decir adiós y dejar esto a otro entrenador. No voy a renunciar porque soy duro conmigo mismo, recién estuvimos hablando y me ratificaron la confianza y ver si esta semana podemos enderezar el rumbo”, detalló en conferencia de prensa posterior a la goleada sufrida a manos de Santos, resultado que ha dejado el ánimo de todo el equipo por el piso.

Una humillación más, Santos goleó a Pumas en ciudad universitaria y Andrés Lillini tiembla

Pumas sumó su tercera derrota del campeonato, una cifra que podría no ser tan abultada como para pedir la destitución del técnico. La razón por la que Lillini se tambalea es que Pumas no gana desde el 17 de julio cuando venció por la mínima diferencia al Necaxa y que desde que inició la era Dani Alves, los Pumas no han podido salir con la mano en alto.