Andre-Pierre Gignac, "enojado" por ya no ser inamovible en Tigres

Puede ser porque la Selección Mexicana destruyó el proyecto de Tigres o porque Andre-Pierre Gignac tiene 37 años, pero es innegable que este torneo no ha sido el mejor para el delantero francés.

Aun así, tiene siete goles en el Clausura 2023, una cifra nada despreciable para un delantero, pero que sí resulta baja para lo que acostumbra la estrella del futbol mexicano torneo tras torneo.

Previo al duelo ante Toluca por la ida de los cuartos de final, el ‘galo’ habló de los abucheos que ha sufrido el equipo últimamente por parte de la gente, lo que provocó que él dejara de festejar sus goles.

“Son parte de la nueva generación de fanáticos, se desesperan un poco, pero si nos desesperamos en la cancha es porque no nos salen las cosas y no es an propósito, es porque queremos lo mejor para el club. Hace tres meses era el mejor, pasaron situaciones difíciles, porteros que contra nosotros era supermanes… estoy muy tranquilo, sé que me va a caer una pelota”, aseguró el veterano delantero.

Gignac, quien solo tiene dos goles en los últimos 12 juegos, ha perdido le etiqueta de intocable con la llegada de Robert Dante Siboldi, quien varias veces ha sacado del campo a su atacante estrella y más allá de que esto molesta al francés, es autocrítico respecto a que no está en su mejor momento.

“Últimamente no he andado fino, hay porteros, palos que influyen, mis pies que a veces fallan, pero es parte del show de ser centro delantero. Después, lo que vaya a elegir el técnico lo aceptaré, aquí estoy para el club, soy competidor, me han sacado últimamente pero no he dicho nada, solo la cara de enojado, porque si me ven reír en la banca pueden creer que me vale madre”, agregó.

Gignac, uno de los jugadores más efectivos en Liguillas, ya ha sido cuatro veces campeón con Tigres, pero ¿será que sus mejores años terminaron a la par de la era dorada del equipo universitario?