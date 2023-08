André Jardine, furioso por el estado del césped para el Atlas-América

En días pasados, en el Estadio Jalisco se llevó a cabo un concierto del cantante estadounidense Romeo Santos, lo que derivó en el maltrato del césped, previo al partido que sostendrán Atlas y América, en la reanudación de la Liga MX.

El director técnico americanista, André Jardine, se mostró verdaderamente enojado por el hecho de que no se cuidó la cancha como debería y eso sin duda va en detrimento del espectáculo, pero sobre todo, pone en riesgo la integridad de los jugadores.

"Es un tema importante. Ligas importantes en todo el mundo tienen que ver por la calidad de las canchas, tienen que ser perfectas, porque si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto no debe estar en una liga importante. La calidad del espectáculo pasa por la calidad de la cancha".

El entrenador brasileño agregó: "Cuando las canchas no están buenas pueden ser por motivos extras y a veces el club no tiene tanta culpa. Cuando esto pasa, la Liga debe tener criterios estrictos con los clubes que no cuidan sus canchas, si es un descuido del equipo local hay que tener criterio para no perjudicar a otro equipo".

Finalmente, Jardine aseguró que con el calendario tan apretado, tener canchas como estas no es una opción, pues cambiar la fecha puede convertirse en un serio problema de logística.

"Con el calendario como está no puedes suspender más de un partido porque perjudicas al visitante. Llamo la atención, porque la Liga debe de estar atenta”.