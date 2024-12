América sabe que André Jardine podría irse a dirigir a Brasil

Con tres títulos de liga en tres torneos con el América, además del oro ganado con Brasil en los Juegos Olímpicos del 2021, está claro que André Jardine se está convirtiendo en un técnico muy cotizado.

Y si llega un equipo de Europa o alguna selección a pagar la cláusula rescisión, al club azulcrema solo le quedará aceptar la partida de su entrenador. Pero mientras ese día no llegue y la institución no tenga propuestas, las Águilas podrán seguir bajo las órdenes de un técnico que ya es histórico.

En palabras para Mediotiempo, el presidente del conjunto azulcrema, Santiago Baños habló del futuro del entrenador brasileño.

“Esperemos que André esté aquí mucho tiempo y que nos ayude a conseguir más títulos. Lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo”, comentó el directivo, sabedor que el estratega ya ha empezado a llamar la atención de la selección mayor de su país.

¿Ya cuántos títulos ha levantado el América con André Jardine?

“Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o Selección. El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso Selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto, por eso se establecen esas cláusulas”, aclaró Baños, quien se atendrá a la rescisión si ese fuera el caso.

Fue en junio de 2023 cuando América le ‘arrebató’ al Atlético de San Luis su técnico y el club capitalino sabe que en cualquier momento otro club o selección podría aplicarles la misma.