¿América fue atacado por el arbitraje en toda la Leagues Cup?

Más allá de que el VAR le dio un penal para remontar el partido en tiempo de compensación y claramente Luis Malagón sí violó el reglamento y por eso se repitió el cobro que había atajado para darle la victoria al América, el técnico André Jardine asegura que durante toda la Leagues Cup el arbitraje no fue justo, pues incluso le ‘robaron’ un penal previo en este último partido.

“Indignado”, así se siente el técnico brasileño más allá de que reconoce que las Águilas fueron víctimas de su propia incapacidad para cerrar los partidos, pues tenían el juego ganado en tiempo de compensación y un balón perdido en ataque propició el empate de Nashville SC al 90’+9.

“Hubo otro penalti en un centro de Salvador Reyes que no se marca. Hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan, soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos siempre fue en contra de nosotros”, aseguró el estratega, quien llegó a la institución para esta temporada.

Eliminado justamente: Luis Malagón violó la nueva regla de los penales No hubo error arbitral en la eliminación del América a manos de Nahsville en Leagues Cup

Eso sí, lo vivido en la Leagues Cup y sobre todo en esta ronda de eliminatoria, le servirá como experiencia el América para encarar la Liguilla después de que se haya ganado su clasificación tras el torneo regular de la Liga MX. La fase final es una instancia donde el club lleva años fallando, por su misma inconsistencia en la ronda de eliminación directa.

“América está en construcción, es ahí donde debemos de aprender, hacer cosas más consistentes, no buscar culpables porque el grupo es noble, tenemos un grupo cómodo, con ganas de darle alegrías a la afición, el futbol es así, tenemos que buscar experiencias, madurar en derrotas y victorias. Estos partidos decisivos nos van a ayudar en lo que viene, en la Liguilla en la que vamos a estar”, sentenció Jardine.

Primer fracaso de las Águilas en la era Jardine, cuyo próximo desafío es en la Liga MX contra el Atlas.