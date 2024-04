Álvaro Fidalgo quizá se vaya del América, pero antes quiere otro título

El mediocampista español Álvaro Fidalgo, del campeón del futbol mexicano, América, afirmó este lunes que antes de volver a jugar en Europa espera ganar la Copa de Campeones de la Concacaf para disputar el Mundial de Clubes 2025.

"En las últimas semanas me han puesto como en cinco equipos diferentes, pero yo estoy centrado en ganar dos títulos y nada más. No hay nada en mi mente que no sea salir de nuevo campeón con el América en Liga y en Concacaf para jugar el Mundial de Clubes", dijo a periodistas.

Fidalgo señaló como primer paso en su proyecto la clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf a expensas de New England Revolution estadounidense.

América se impuso en el partido de ida por 0-4.

"Es importantísimo para el equipo y para la afición conseguir ese premio del Mundial de Clubes. Desde el principio de este año nos marcamos ese objetivo, por eso queremos ganar este torneo. Nos hace mucha ilusión y no pensamos en nada más, para nosotros es prioridad estar en ese Mundial de Clubes", subrayó.