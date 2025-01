Alex Padilla fue directo: "Vine a defender la camiseta de Pumas"

Faltan tres días para que inicie la Liga MX y cinco para el debut de Pumas en el Clausura 2025, pero al menos ya llegó a México el portero del club universitario: Alex Padilla, arquero de 21 años que disputó cinco partidos de La Liga a principios de temporada, como tercer arquero del Athletic de Bilbao.

Aunque es seleccionado mexicano al contar con la nacionalidad por parte de su madre, Padilla ha hecho toda su formación en España y se le nota en el acento con el que respondió las preguntas de la prensa, donde, sin endulzantes, afirmó que viene a México motivado por la oportunidad de defender a uno de los equipos más tradicionales del país, en el cual estará a préstamo por 18 meses (o sea, tres torneos).

Universidad lo hará oficial una vez que el cancerbero apruebe los exámenes médicos y físicos.

🗣️ “#Pumas es uno de los equipos más grandes de México… Cuando me llegó la opción de defender la portería de Pumas no lo pensé ni un momento”.



“Pumas es uno de los equipos más grandes de México. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo”, dijo Padilla a la prensa y aseguró que en España hay buenas referencias de su nuevo club: “Cuando me llega la posibilidad de defender la portería de Pumas no me lo pienso y aquí estoy”.

Tras una larga negociación, Padilla pudo poner rumbo a la Ciudad de México hasta que acordó renovar su contrato con el Athletic Club hasta 2029. De esta manera, el conjunto español pudo blindar a su jugador y permitirle ganar minutos y experiencia en la Primera División del balompié ‘azteca’, mientras que sigue siendo dueño de la carta de su 'joya'.

Pumas debuta el domingo 12 de enero ante Necaxa, por lo que seguramente el estreno del arquero deberá esperar.