Alemão, el delantero que solo estuvo un mes en Pachuca

Redacción FOX Deportes

La historia de Alexandre 'Alemão' Zurawski en la Liga MX fue tan corta como inesperada. El delantero brasileño, quien había llegado al Pachuca a finales de julio con la misión de reforzar el ataque tras la salida de Salomón Rondón, dejó la institución apenas un mes después de su presentación oficial.

Durante su breve estancia, Alemão alcanzó a disputar seis partidos y marcó un gol, mostrando destellos de su capacidad pero sin tener el tiempo suficiente para consolidarse como pieza clave en el esquema de los Tuzos. La directiva, sin embargo, aceptó una oferta irrechazable que precipitó su salida inmediata.

¡Gracias Alemão por tu entrega en este breve tiempo con Pachuca!



Te deseamos éxito en tu siguiente reto. — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) September 1, 2025

El destino del atacante será el Rayo Vallecano de España, club que apostó por sus condiciones y lo incorporó como refuerzo de último momento para la temporada en La Liga. Con ello, el brasileño completa un inusual periplo de tres equipos en menos de dos meses, dejando en Pachuca una huella tan efímera como sorpresiva.

La partida de Alemão obliga a los Tuzos a replantear su estrategia ofensiva en pleno arranque de torneo, en busca de un sustituto que pueda aportar los goles y la presencia en el área que el brasileño no alcanzó a consolidar. Mientras tanto, su paso fugaz quedará como una de las transferencias más breves en la historia reciente del futbol mexicano.