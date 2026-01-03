Enrique Gómez
¡Al Necaxa! Julián Carranza dejó al Feyenoord y al Leicester City
Los 'Rayos' anunciaron uno de los fichajes más prometedores del Clausura 2026
Alguien que jugó siete partidos de la Champions League en la temporada pasada no puede ser una mala apuesta para la Liga MX. Así lo entendió Necaxa y concretó el fichaje de Julián Carranza.
El equipo de Aguascalientes hizo oficial la contratación del exjugador del Feyenoord y del Leicester City por los próximos cuatro años.
Julián Carranza, centro delantero argentino que en los últimos 10 partidos de la Championship (segunda división de Inglaterra) fue confinado a la suplencia, sin la oportunidad de ver minutos, tendrá un nuevo reto en el futbol mexicano, luego de rescindir el préstamo que los ligaba con los ‘Foxes’.
Gran negocio para todos, pues el Feyenoord vendió de manera definitiva a un jugador con el que no contaba, pese a sus cinco goles (uno en la Champions League) en su única temporada en Rotterdam; mientras que el club inglés pudo ahorrarse el sueldo de un jugador que solo utilizó en nueve partidos.
Así, el Necaxa fichó a un atacante de alto potencial y que espera recuperar su nivel en el futbol mexicano.
Carranza, quien previamente jugó en Banfield, Inter Miami y Philadelphia Union, está cotizado en 5 millones de euros según Transfermarkt y suma un total de 62 goles en su todavía joven carrera.
