¿Adapción? Dani Alves debutaría esta misma Jornada con Pumas

Suficiente experiencia tiene Dani Alves como para posponer su debut en Pumas.

¿Adaptación? El multicampeón de 39 años no requiere de esos pretextos y por eso está contemplado para jugar como titular de inmediato, en esta Jornada 5 del Apertura 2022 ante Mazatlán.

De acuerdo con el diario Récord, el fichaje ‘bomba’ del futbol mexicano debutará cinco días después de haber llegado a la Ciudad de México. Es decir, aunque el lateral brasileño arribó ‘tarde’ al Apertura 2022, no hará esperar más a su equipo y se apresta para tener sus minutos en esta ‘jornada doble’.

El exjugador del Barcelona tomará el lugar de Pablo Bennevendo por la parcela derecha.

De pronto, el duelo a media semana contra uno de los sotaneros del campeonato se ha tornado muy interesante, pues podría marcar el debut el número 33 de Universidad, quien espera llevar su estela de éxitos con el conjunto capitalino, el cual no se corona en la Liga MX desde el Apertura 2011.

Eso de “tiempo de adaptación” no aplica para el ex Sevilla, Juventus, Paris-Saint Germain y Sao Paulo, pues aunque no juega un partido oficial desde mayo, ya está listo para empezar a desquitar el sueldo.

Todavía parece un sueño que Alves haya firmado con Pumas, pero al parecer se hará realidad a las 9:05 pm (hora local), por lo que se espera una estruendosa bienvenida en Ciudad Universitaria.