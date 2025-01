¿Abandonar a un equipo a medio torneo? Domenec Torrent tiene "otros valores"

Dejar a un equipo a medio torneo para ir a otro club es legal si se paga la cláusula de rescisión, pero también es inmoral y deshonesto. De hecho, el técnico del Atlético de San Luis nunca lo haría.

Luego de su sorpresiva derrota en casa frente al Necaxa, el Domenec Torrent opinó sobre el tema de Martín Anselmi, el todavía técnico de Cruz Azul que dejó al equipo antes de disputar la Jornada 3 para arreglarse con el Porto, pese a que ni siquiera hay un acuerdo de rescisión de contrato con La Máquina.

“A mí me llega a un equipo y soy incapaz de pagar una cláusula y marcharme, a mí me educaron de otra manera”, dijo el estratega español, dejando en claro que por más que existan las vías para botar un proyecto, no es algo que deba hacerse, mucho menos cuando ni siquiera se ha pagado la indemnización.

No hay acuerdo con el Porto, pero sí demanda contra Martín Anselmi Cruz Azul comunicó que procederá contra el técnico que lo abandonó a medio torneo

“Al menos yo sé dónde estoy, estoy en un club que tiene un presupuesto de (lugares) 14 o 15 en la Liga MX. Tengo experiencias inolvidables en equipos top y los directivos saben que cuando haya una oferta, ellos van a decidir, no yo, yo tengo otros valores”, insistió el estratega de 62 años.

Torrent llegó al San Luis para el pasado Apertura 2024 y sorprendió a todos al clasificar a su equipo entre los seis primeros lugares y después llevarlo a la semifinales, sin embargo, este Clausura 2025 no ha iniciado del todo bien, pues ya suma dos derrotas en tres fechas, ambas en casa y recibiendo tres goles.

Es la segunda vez tres meses que un equipo ‘grande’ de México es botado con el torneo en curso porque su entrenador elige otro proyecto, el anterior fue Fernando Gago al abandonar a Chivas para firmar con Boca Juniors.