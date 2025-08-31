Aaron Ramsey se estrena con Pumas con un golazo inolvidable

Héctor Cantú

El nuevo delantero de los Pumas, Aaron Ramsey se estrenó como goleador en el futbol mexicano y lo hizo de una forma magistral, para darle la victoria al equipo felino sobre los rojinegros del Atlas.

Ni siquiera la torrencial lluvia que azotó el estadio de Ciudad Universitaria impidió que el galés celebrara por todo lo alto su estreno como goleador con el equipo de la capital mexicana.

Ramsey se adelantó a una endeble marcación defensiva del Atlas y con un golpeo perfecto envió la pelota al fondo de las redes cuando el partido estaba entrando a la recta final.

Este gol permitió que los Pumas consiguieran su segunda victoria de la temporada y escalaran hasta la décima posición de la tabla general.

Por su parte, el Atlas se mantiene sin ganar en la presente temporada, resultado que lo deja en la posición 15 y con un panorama muy complicado de recomponer.