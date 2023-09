A unas horas del Clásico, en América están preocupados por su defensa

El brasileño André Jardine, entrenador del América, manifestó su inquietud por las fallas defensivas de su equipo en el torneo Apertura.

"El sistema defensivo es un tema de equipo, un tema de orden, pero no sólo de los defensores. Es claro que ellos son los que aparecen en situaciones definitivas, pero también es un hecho de que debemos mejorar todos en el campo", explicó.

América recibirá este sábado a Guadalajara en el Estadio Azteca.

Este partido de la octava jornada enfrenta al sexto clasificado con 11 puntos, América, con el cuarto con 13, Guadalajara.

"Veo al equipo muy concentrado en lo que tenemos que hacer, ilusionado y unido. Es un equipo muy fuerte, se nota en el nivel de los entrenamientos. Queremos un América ofensivo y un partido como éste te permite probar", manifestó.

Jardine anunció que el goleador Henry Martín, quien estuvo alejado de las canchas por más de un mes por una lesión, está listo para este partido, aunque no confirmó que sea titular desde el comienzo.

"No voy a adelantar si va a jugar porque no quiero regalar nada a Chivas, por eso no voy a anticipar nada, pero sí puedo decir que va a acompañarnos este sábado".

Entre algodones permanece Sebastián Cáceres, quien tuvo actividad en los dos partidos de eliminatorias del Mundial de 2026 que jugó con la selección uruguaya y ha regresado con una carga muscular.