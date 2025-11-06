EFE
Tigres ya es semifinalista de la Liga MX femenil
Las 'Amazonas' igualaron con Juárez y obtuvieron el pase para la siguiente ronda
Tigres empató sin goles este domingo con el Juárez FC, suficiente para clasificarse a la semifinal del torneo Apertura 2025 de La Liga MX Femenil.
Después de ganar el partido de ida por 0-1, las 'Amazonas' del entrenador Pedro Martínez salieron a imponer condiciones en su estadio, dominaron desde el arranque, sin embargo, carecieron de contundencia.
La guardameta Emily Alvarado salvó tres veces al Juárez, lo cual le permitió a las visitantes mantenerse en el juego al terminar la primera mitad.
Obligadas a ganar por dos goles o más, las Bravas salieron con líneas adelantadas en la segunda parte.
Tigres, el líder, el equipo de la mejor defensa, el del ataque más letal, fue detenido en su estadio por la defensa del Juárez, octavo de la clasificación, que luchó y por momentos fue mejor, aunque no hizo daño.
Al ganar la serie por 1-0, las 'Amazonas' enfrentarán en la semifinal al sorpresivo Cruz Azul que este sábado logró el resultado más inesperado del campeonato al golear por 5-0 al campeón Pachuca y eliminarlo por margen de 6-2 en la serie.
