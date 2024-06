Katty Martínez se va del América y se viste de Rayada

Luego de dos años y medio con la camiseta del América, la delantera mexicana Katty Martínez cambiará de aires en la Liga MX Femenil y formará parte de las Rayadas de Monterrey, rival acérrima de Tigres, equipo con el que tuvo sus inicios en el balompié profesional.

'Katty Killer' publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en la que se despidió de la afición y del equipo que le abrió las puertas y que, de acuerdo a lo expresado por ella misma: le cambió la vida.

"Desde la primera vez que te la pones nada vuelve a ser igual, me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos tan bonito y he venido a la que he sentido que es mi casa desde hace dos años y medio a agradecerles por tanto”, dijo en un video en redes sociales", fue el mensaje que la jugadora publicó.

Katty es una de las jugadoras mexicanas con más campeonatos, al haber conseguido cuatro con Tigres y uno más con América, por lo que ahora buscará reforzar a las actuales campeonas regiomontanas.