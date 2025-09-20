Con un solo gol, Tigres le dio un golpe certero a Juárez

Redacción FOX Deportes

Tigres Femenil dio un paso firme hacia las semifinales al vencer 1-0 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El único gol del encuentro llegó al minuto 24, cuando Stephany Mayor aprovechó un centro preciso para vencer de cabeza a la portera rival y silenciar a la afición fronteriza.

El inicio fue parejo, con Juárez intentando imponer condiciones desde la presión alta, pero la calidad y el control del conjunto regiomontano pronto marcaron diferencia.

👊 ¡Triunfo en la frontera y nos vemos el domingo en el 'Volcán' para buscar ese boleto a las Semifinales!



Marcador @CEMEXMx.#SiempreContigo 👊#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/sHqHPCpgKP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 7, 2025

Tigres manejó los tiempos y cerró los espacios, mientras las locales buscaban generar peligro por las bandas sin encontrar claridad en el último toque.

En el complemento, las Bravas adelantaron líneas en busca del empate, pero la arquera Cecilia Santiago se convirtió en figura con atajadas oportunas. Tigres resistió los embates y respondió con contragolpes que mantuvieron el suspenso hasta el final del duelo en la frontera.

Con esta ventaja mínima, Tigres regresará a casa con la serie a su favor y todo para definir en el Estadio Universitario.

Juárez, por su parte, necesitará un partido casi perfecto para revertir la situación y mantener vivas sus aspiraciones en la Liguilla del Apertura 2025.