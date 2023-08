'Tuca' Ferretti habló con la verdad: "México no es el gigante de la zona"

Habría menos sufrimiento si aceptaran de una buena vez que México ya no es el gigante de la zona a nivel de selecciones y tampoco a nivel de clubes, así de claro fue el ‘Tuca’ Ferretti.

El brasileño habló después de la eliminación de Cruz Azul (el quinto club mexicano que se fue eliminado de de manera consecutiva a manos de un equipo de la MLS en 16vos de final de la Leagues Cup) y aseguró que a su equipo no solo le faltó fuerza mental para sobreponerse a todas las críticas generadas por los malos resultados en este inicio de temporada, sino también técnica y calidad para ganar.

“No es exclusivo de un problema mental. Tienes que trabajar en todos los aspectos. El aspecto mental se afecta mucho con la falta de técnica. Una cosa es querer y otra es poder. Cuando ganas eres pavorreal y cuando pierdes eres avestruz. Para nosotros es un poco más delicado porque estamos en plan de crítica tanto positiva como negativamente y esto puede pegar un poco más”, admitió el entrenador.

Nada salva al futbol mexicano de esta desastrosa participación en la Leagues Cup y Ferretti no piensa discutirlo, pero sí dio su punto de vista: los clubes 'aztecas' están apenas iniciando su año futbolístico, mientras que los equipos de la MLS tienen más rodaje y cada año aumentan su nivel.

“Ellos llevan 30 y tantos partidos. La conjunción de ellos a comparación de nosotros nos afecta. Es un futbol que ha evolucionado muchísimo. No puede ser sólo México el que evoluciona. Los demás también. Qué bueno que haya esta competencia. Piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no es. No hay gigantes en ninguna zona”, agregó el entrenador en conferencia de prensa.

No se esperaba mucho de Cruz Azul en la Leagues Cup después de que no ha ganado un solo partido en tiempo regular durante esta campaña, mucho menos después de ver cuántos equipos en mejor estado se han ido eliminados al unísono. Eso, aunque no lo parezca, le da oxígeno al ‘Tuca’ Ferretti.