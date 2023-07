"Lionel Messi y yo nos entendemos con la mirada", humildemente, Sergio Busquets

Segundo capítulo del reencuentro de Leo Messi con Sergio Busquets y, tras la paliza por 4-0 al Atlanta United, queda claro que el Inter Miami no sólo ha reunido a dos amigos sino también a dos futbolistas determinantes.

"Tenía muchas ganas de volver a coincidir con Leo. Estar tanto tiempo en el Barça con él hace que todo sea mucho más fácil, nos entendemos con la mirada, cómo va a poner él su cuerpo y yo el mío. Ojalá aprovechemos esa conexión que siempre hemos tenido, ahora aquí en Miami", afirmó mediocentro español tras el encuentro.

Y falta, además, un Jordi Alba que llegará en los próximos días.

"Ya está anunciado, ojalá pueda estar lo antes posible, sé que tiene muchas ganas y será un placer reencontrarme también con él. Ojalá podamos juntarnos muchos compañeros y mejorar al equipo. Queremos hacer un buen trabajo para luchar por todo", reconoció Busquets.

¡Lionel Messi va a devorar en Miami! Doblete de 'La Pulga' en su segundo partido

El efecto Messi ya se nota

Tras la exhibición y el reconocimiento por parte del público, también en la zona mixta del DRV PNK Stadium sus compañeros y rivales se rindieron a la calidad y el impacto de Messi, imparable en sus dos primeros partidos de rosa.

"Sabía que iba a ser así, Leo es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante. No iba a ser menos en esta liga. Está claro que tiene un periodo de adaptación pero él lo acorta muchísimo por sus condiciones y características. Vamos a disfrutar de él y ojalá que lo haga lo mejor posible para el equipo a nivel de goles y asistencias y también en muchas más cosas que no se ven y no son estadísticas", comentó un Busquets que está siendo su mejor socio en el césped.

Busquets sigue avanzando con su adaptación, más complicada por lo climatológico que por lo futbolístico.

"Me siento bien, hace muchísima humedad, que es algo completamente diferente a lo que había tenido en mi carrera. Nos estamos adaptando, nos encontramos bien. Con buen juego y con victorias todo se hace mucho más rápido y más fácil", comentó el exjugador del Barcelona.