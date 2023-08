LaMLS, amo total de la League Cup

La Leagues Cup está por iniciar su etapa de octavos de final con un amplio y claro dominio por parte de los representantes de la MLS sobre los equipos mexicanos.

El balance para los equipos de Estados Unidos ha sido por demás positivo. Han logrado clasificar a 10 representantes por solo 6 del futbol mexicano.

En total serán cuatro partidos eliminatorios entre clubes de la MLS, mismos que comenzarán con el choque entre el Inter Miami y FC Dallas donde el equipo de Texas tiene una histórica ventaja sobre el equipo de la Florida.

Charlote Vs. Houston Dynamo, Philadelphia vs. NY Red Bulls y LAFC vs. Real Salt Lake, completan el menú de enfrentamientos entre clubes del futbol de los Estados Unidos.

En total, los clubes de la MLS han conseguido 26 victorias incluyendo fase de grupos y dieciseisavos de final por solo 18 de los equipos mexicanos. Solo Rayados de Monterrey y Toluca, por parte de la Liga MX, ha sido capaz de ganar sus tres partidos disputados, mientras que por la MLS, solo Inter Miami presume paso perfecto.

La mayor goleada hasta el momento la ha conseguido un equipo de la MLS en la figura del LAFC, quien terminó por despachar 7-1 a Bravos de Juárez. A su vez, cuatro, de los máximos cinco goleadores del torneo son de la MLS, siendo el líder de la clasificación el jugador de Minnesota United Bongokuhle Hlongwane con 6 anotaciones.