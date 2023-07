Aprendan al Mazatlán, único de la Liga MX que ha ganado en Leagues Cup

Nadie hubiera pensado que después de dos días de competencia en la Leagues Cup el único equipo mexicano con victoria (en tiempo reglamentario) sería el Mazatlán.

El equipo más nuevo del futbol mexicano y uno de los peores del circuito desde su fundación en 2020, es quien está salvando el honor de México, pues aunque León también ganó su partido, lo hizo por la vía de los penales después del empate (2-2) en el tiempo regular y según el reglamento de la Leagues Cup solo sumó dos puntos, es decir, Mazatlán es el único club mexicano que ha conquistado tres puntos hasta ahora.

Ya dos de los cuatro equipos ‘grandes’ (Cruz Azul y Pumas) participaron y mientras el primero perdió por un golazo de tiro libre Lionel Messi en el último segundo, el conjunto universitario cayó en la tanda de penales, luego de empatar con dos goles en tres minutos, al 88’ y al 90’+1.

Así va el frente a frente entre la Liga MX y la MLS tras sus primeros cinco cruces.

Liga MX: 2 victorias (1 en penales)

· Austin FC 1-2 Mazatlán FC

· León 2-2 Vancouver Whitecaps

MLS: 3 victorias (1 en penales)

· Cruz Azul 1-2 Inter de Miami

· Montreal 2-2 Pumas

· Philadelphia Union 3-1 Tijuana

Hasta ahora se han jugado 10 partidos de la Leagues Cup, pero los otros cinco fueron entre clubes de la MLS, los cuales son mayoría en este certamen, pues hay 29 participantes por 18 de la Liga MX.

La localía se impuesto en favor de los equipos de Estados Unidos, pero el domingo 23 de julio, Atlas (19:00 ET) y Puebla (21:00 ET) buscarán recuperar el terreno contra New York City FC y Minnesota, respectivamente, aunque, por valor de plantilla, ambos clubes estadunidenses son favoritos.