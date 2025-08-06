Agreguen al Necaxa a la lista de goleados en la Leagues Cup

Héctor Cantú

La historia de desastres de los equipos de la Liga MX continúa en la Leagues Cup luego de que el Necaxa se uniera a la lista de equipos vapuleados por un representantes de la MLS.

Aunque el equipo de Fernando Gago llegó al tercer duelo de la primera ronda con posibilidades matemáticas de clasificarse a los cuartos de final, en menos de 45 minutos, esas ilusiones, quedaron totalmente enterradas.

MURIEL HEADS IT HOME PT. 1 pic.twitter.com/BBlX5IHbKC — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2025

Orlando City necesitó la primera parte del partido para dejar en el camino al equipo aguascalentense.

La gran figura fue el colombiano Luis Muriel, quien marcó el primer triplete del torneo en una clase magistral para moverse entre los dos defensas centrales.

MURIEL HEADS IT HOME PT. 2 pic.twitter.com/V1VmJuVJAQ — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2025

Con dos cabezazos dentro del área, Muriel encontró las redes para sellar el segundo y tercer tanto de Orlando City que se había puesto arriba en el tanteador con un golazo a kis 14 minutos de Martín Ojeda.

En el tiempo agregado y con un Necaxa totalmente suprado en lo táctico, en lo físico y en lo emocional, Orlando encontró el cuarto gol también en los pies de Muriel, quien definió ante la salida del arquero Unsain.