"Ya me desanimaste, cab...", así contestó Javier Aguirre a un periodista

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha calificado de "equipo en toda la extensión de la palabra" a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que este sábado recibe a los bermellones en el Reale Arena.

"La Real de Imanol me encanta. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y maneja a la perfección todas las facetas del juego. Admiro mucho a su mister. Es una persona sensacional, quiere mucho a sus colores, maneja muy bien al grupo y se le ve muy comprometido con la institución y los jugadores", valoró Aguirre en rueda de prensa.

Con respecto a las bajas por lesiones de jugadores importantes, Antonio Raillo, Pablo Maffeo y Sergi Darder, el preparador azteca reconoció que "los tres están realizando un gran esfuerzo personal por volver lo antes posible".

"Valoró mucho lo que hacen y estoy muy contento. No sé cuando volverán, pero están acortando los plazos (de recuperación) hasta, diría yo, de manera exagerada. Son profesionales las 24 horas y con esas lesiones me lo están demostrando".

Aguirre se refirió, también, a los casi veinte años que el Mallorca no gana a la Real y a una de las facetas del juego de los txuri-urdin: "Ya me desanimaste, cabrón", le dijo a un reportero en tono de broma.

"Son muchos años, pero las estadísticas están para romperlas. En los último partidos, de Liga y Copa del Rey, hemos perdido por la mínima, aunque hemos hecho buenos partidos. Nosotros no iremos a Anoeta con ánimo de revancha por esas estadísticas. Sí, en cambio, queremos evitar esos bloqueos que hacen a balón detenido al límite del reglamento; no deben repetirse porque nos han costado goles. Que te ganen, bien, pero no de esa manera porque nos vacunaron", aseguró el técnico bermellón.

Con respecto al irregular comienzo en el campeonato -con una solo victoria en nueve partidos- el técnico dijo que su equipo tiene, a su juicio, "pocos puntos" (8), aunque reconoció: "No hemos hecho nada para merecer más".

"Podemos matizar muchas cosas, decisiones del VAR, penaltis fallados, situaciones puntuales, pero estamos donde merecemos. Ojalá seamos capaces de mejorar esas cifras; debemos y podemos jugar mejor y hacer más", concluyó Javier Aguirre.