Xavi sería quien dé un paso al costado de Barcelona

Xavi en está en el centro de las críticas tras la caída de Barcelona en la Supercopa de España y las preguntas sobre su futuro no faltaron en la conferencia de prensa previa al duelo de la Copa del Rey ante Unionistas, respondió que “el día que sienta que no sumó, me iré” y apuntó, “el objetivo es ganar títulos” esta temporada.

Barcelona enfrentará a Unionistas lleno de presión y la mira estará sobre Xavi quien necesita una victoria para tranquilizar las aguas en el entorno azulgrana que vive días de incertidumbre, el técnico está muy cuestionado por el andar del equipo y aceptó que, si “no se consiguen títulos, habrá consecuencias”.

La falta de futbol pone en entredicho la relación entre el técnico y la plantilla, sin embargo, mantiene la confianza en el grupo y mencionó, “el día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré”.

Xavi tiene una semana complicada por delante, no solo debe de pensar en la Copa del Rey, sino también debe hacerlo en la visita a Betis del próximo domingo y en ninguno de los dos encuentros tiene tolerancia porque necesita triunfos para ganar en confianza y pasar la página lo antes posible.