Xavi Hernández y otra llamada de atención que cala hondo en su equipo

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este miércoles que la primera parte del equipo "es inaceptable" y recordó que sus jugadores "no tienen la calidad del Barça del 2010", tras vencer al Almería (3-2) en LaLiga EA Sports.



"(A los jugadores) les he dicho que la primera parte, como entrenador, no se puede aceptar por la intensidad y agresividad. Hoy he tenido mi charla más contundente con ellos", reveló el técnico catalán, quien agregó que "la segunda parte, en cambio, es el Barça que quiero".

Parte del triunfo del Barça fue mérito del capitán del equipo, Sergi Roberto, autor de los dos últimos tantos azulgranas.

Sergi Roberto, el héroe de un Barcelona sin alma y sin futbol

"Le tengo mucho cariño, es un gran capitán. Siempre está para el equipo juegue o no juegue, y hoy como pivote hace dos goles y casi el 'hat-trick'", comentó Xavi sobre el centrocampista catalán.



El egarense destacó que, a diferencia de esta temporada, lo que permitió al cuadro catalán levantar dos títulos durante la campaña pasada fue "tener alma", algo que está faltando en algunos partidos de esta temporada.



"El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario y, si no lo damos todo, no nos llega", aseveró.

‼️ ¡XAVI también hace AUTOCRÍTICA con sí mismo!



💬 "Tengo que ser más exigente con los jugadores para que puedan rendir". pic.twitter.com/IVeAMWcMGU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2023

Es por eso que señaló que entiende "a la gente que ha pitado al equipo" porque, según puntualizó, "hay que tener respeto por el escudo".



Preguntado sobre la situación que atraviesa el equipo, se mostró contundente: "No va a volver a ocurrir, es responsabilidad mía. Las vacaciones nos van a venir bien, pero si no mostramos la cara de la segunda parte, podremos competir en 2024 por los títulos".