Xavi Hernández lo reconoce; el Real Madrid fue superior a su equipo

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, valoró positivamente la victoria lograda este jueves frente al Real Madrid, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, aunque admitió que su rival tuvo "la posesión y el dominio del juego" y tuvieron que limitarse a defender más de lo habitual sin balón, algo que no considera una traición a su modelo de juego.



El Barcelona, con un gol en propia puerta de Militao en la primera parte, se llevó la victoria del Santiago Bernabéu y afrontará la vuelta en el Camp Nou con una pequeña ventaja.

"El primer objetivo que teníamos era tener la pelota pero no pudimos. Tuvimos perdidas innecesarias, ellos defendieron hombre a hombre, trataron de hacernos daño, pero defendimos bien sin la pelota", dijo Xavi, en conferencia de prensa.



"Era importante conceder poco y creo que lo logramos. Nosotros podemos controlar el partido desde la pelota y en ese sentido no ha sido el partido que queríamos. Trabajamos defensivamente muy fuerte porque hay momentos de la temporada en los que te pueda dominar el rival y hay que superarlos. ¿Cómo le quitas la pelota a Modric y a Kroos?. Es muy difícil", admitió.



"El rival nos ha llevado a jugar así. Normalmente con balón estamos menos imprecisos pero hoy no hemos elegido bien en muchos momentos. El rival nos ha presionado todo el partido, se la ha jugado en mano a mano con tres centrales y nos han llevado a esto. No hemos traicionado ningún modelo de juego pero defender también forma parte del juego", señaló.



El técnico azulgrana aseguró que esta victoria dará "moral y confianza" a su equipo para afrontar el otro objetivo que le queda esta temporada, la Liga, aunque apuntó que "hay que seguir demostrando" lo que valen la próxima jornada.

Franck Kessié, silencia al Santiago Bernabéu

"Hoy el Real Madrid nos ha dominado con balón y no hemos sabido encontrar la solución. Nos ha costado. Podíamos haber empatado pero el equipo defensivamente ha estado espectacular. Sigo viendo al Real Madrid muy fuerte. Lo hemos minimizado y hoy prácticamente no han generado ninguna ocasión", confesó.



"Pese a todo, no estoy satisfecho por no tener el balón pero hay otras partes del juego. Nos han ganado mucho físicamente, nos han llevado mucho a nuestro campo, nos han sometido en posesión y han tenido el dominio del balón pero hemos defendido muy bien", manifestó.



"Se han cansado Busquets, De Jong y Kessié. Hay que valorar el trabajo defensivo. Hoy prácticamente no hemos sufrido ocasiones del rival y eso es de elogio", comentó Xavi, para el que el Real Madrid sigue siendo "favorito en la eliminatoria".



"Físicamente son muy fuertes. Es muy difícil ganar sus duelos y les hemos minimizado. A Vinicius, que genera seis o siete ocasiones por partido, hoy no ha tenido ninguna. El trabajo ha sido extraordinario y hay que valorar estas cosas", concluyó.