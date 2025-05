Xabi Alonso lo tiene claro y cuenta con Rodrygo para su etapa en Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso se refirió al brasileño Rodrygo Goes, cuyo futuro podría estar lejos del Real Madrid y lo describió como “un jugador espectacular” al que necesita en su nuevo proyecto en el que, además, apuntó al inglés Jude Bellingham como “fundamental” en el centro del campo.

“Rodrygo es jugador del Real Madrid y voy a tener una conversación con ellos porque la merece y lo necesitamos. Rodrygo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo”, aseguró el técnico en rueda de prensa.

“Bellingham puede ser especial en cualquier sitio porque es un jugador especial. Le conozco de Dortmund y tuvo una irrupción de un jugador de época solo con 21 años. Es un jugador que va a ser fundamental para los siguientes proyectos del club. Está en un buen momento para trabajar con él para que sea una pieza fundamental. Yo le veo como centrocampista. Y con todo ese potencial que tiene tenemos que conseguir que sea lo más eficiente posible”, aseguró sobre el inglés.

“El fútbol es dinámico. Hay que interpretar las situaciones. Hay que poner a los jugadores donde más cómodo puedan estar y demostrar sus cualidades. También el aspecto mental es muy importante. Lo bueno es tener buenos jugadores, luego ya es mi problema”, comentó.

“No me suele gustar mucho describirme, pero necesito esa proximidad con el jugador, necesito la conexión para sentir lo que necesita el equipo y cada jugador. Sé lo que me toca, sé que soy el entrenador, pero me gusta estar cerca de ellos”, señaló.