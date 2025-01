Vinícius pide perdón y Real Madrid advierte que protestará su expuslión

Tras su expulsión a los 79 minutos que pareció condenar a la derrota al Real Madrid ante el Valencia en Mesalla, Vinícius Junior pidió perdón y agradeció el esfuerzo de sus compañeros para darle la victoria (2-1) a su equipo.

El brasileño respondió con un empujón al gesto del portero macedonio Stole Dimitrievski, quien fue impactado en el rostro por las palmas de las manos del jugador. Tras el partido, 'Vini' agradeció el esfuerzo de sus compañeros para protagonizar una remontada en inferioridad numérica.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

"Perdón y gracias equipo!!!!!!", escribió Vinícius en su cuenta oficial de X junto a numerosos gestos de la victoria con los dedos de una mano, tras el triunfo que selló Jude Bellimgham al 90'+5.

Vinícius sufrió la segunda expulsión de su carrera, ambas ante el Valencia y en Mestalla, sin embargo, el equipo 'merengue' logró cambiar los encabezados gracias a la resiliencia de Jude Bellingham (asistencia y gol tras fallar el penal del empate) y el tanto de Luka Modric para igualar los cartones al 85'.

Pese al manotazo del jugador, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que protestará la roja en busca de evitar la suspensión del jugador.

"Pensamos que no era roja, que eran amarilla. Primero es un toque de Dimitrievski y luego de Vinícius. No quiero decir que Vinícus ha caído en la trampa", pero "vamos a recurrir, pensamos que no era roja".